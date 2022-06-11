Чемпион мира по танковому биатлону с Алтая погиб на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб 26-летний чемпион мира по танковому биатлону, старший сержант Алексей Бакулев. Как сообщает «Новости Горного Алтая», при отражении контратаки противника мужчина, который находился в составе экипажа танка Т-72, получил осколочное ранение, от которого и скончался.

Алексей Александрович родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай. Пошел в армию в 2014 году, где и остался по контракту. В 2017 году стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии.

«Хочется, если честно, уже в настоящий бой. Попробовать, какого это. Надеюсь, родные мое это желание поймут, если время придет», — говорил Алексей, который сам вызвался защищать Родину в начале спецоперации.

Всего с начала спецоперации на Украине погибли 23 военнослужащих из Республики Алтай, отмечает издание.