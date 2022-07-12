Девушка с огромным шрамом. На Алтайской трассе женщине в лицо прилетела часть от грузовика

Автомобилистка из Новосибирска серьезно пострадала на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел 8 июля, в районе 10-11 часов, на трассе в Алтайском крае (10 км от села Троицкое, направление в сторону Бийска). Кусок тормозного диска от грузовика отлетел и попал в лобовое стекло «Лексуса».

В результате аварии серьезно пострадала девушка, которая находилась за рулем внедорожника.

«Девушка теперь с огромным шрамом на все лицо (разорвана щека, губа, ожог на лице, сложный перелом руки, ожог бёдра). Камеры на трассе в этот день не работали. Со слов ГИБДД они обновлялись, причём ВСЕ одновременно, по всему Алтайскому краю», — рассказал автор сообщения.

Отмечается также, что запомнить внешний вид фуры пострадавшая девушка не смогла.