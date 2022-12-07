Дезертира, расстрелявшего полицейских из пулемёта, задержали в Ростовской области

Мужчину, который открыл огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, задержали. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — написал глава Ростовской области.

По информации Telegram-канала Baza, мужчина, предположительно, оказался бойцом ЧВК «Вагнер». Он якобы покинул расположение 24 ноября, после чего скрывался.

Комментируя эту информацию глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что организация проведет расследование о том, был ли подозреваемый в нападении на полицейских ее бойцом.

Напомним, что 6 декабря дезертир с пулемётом оказал сопротивление полиции в Старой Соколовке и ранил одного из правоохранителей. Его случайно встретили сотрудники ППС, которые отправились прочёсывать местность в поисках пропавшей девушки.