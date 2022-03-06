ДТП с автобусом, грузовиком и двумя легковыми авто произошло в Алтайском крае

Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в 5 км от Зонального района в сторону Бийска. На снимках, опубликованных в соцсетях, видно, что грузовик и автобус съехали в кювет, а на левой полосе с сильными повреждениями стоят два легковых авто.

Как сообщили amic.ru в краевом ГИБДД, подробности происшествия и наличие пострадавших уточняется.