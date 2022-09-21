Два частных дома одновременно горели в Барнауле и Павловске
В обоих случаях пожарные не обнаружили пострадавших на местах происшествий
21 сентября 2022, 08:57, Илья Звягинцев
В Барнауле и Павловске одновременно горели два частных дома. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
«Пожарно-спасательные подразделения краевого центра и Павловска в одно и то же время ликвидировали пожары в частных домах. Пожары возникли во втором часу ночи», — сказано в сообщении.
В Барнауле пожар произошёл в микрорайоне Затон по улице Пароходной. 25 человек и шесть автоцистерн участвовали в тушении возгорания на площади 80 квадратных метров.
В Павловске площадь пожара на улице Вельдяйкина составила 180 квадратных метров. В тушении приняли участие 13 человек и пять единиц техники.
Погибших и пострадавших в обоих случаях нет.
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