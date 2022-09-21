Два частных дома одновременно горели в Барнауле и Павловске

В Барнауле и Павловске одновременно горели два частных дома. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения краевого центра и Павловска в одно и то же время ликвидировали пожары в частных домах. Пожары возникли во втором часу ночи», — сказано в сообщении.

В Барнауле пожар произошёл в микрорайоне Затон по улице Пароходной. 25 человек и шесть автоцистерн участвовали в тушении возгорания на площади 80 квадратных метров.

В Павловске площадь пожара на улице Вельдяйкина составила 180 квадратных метров. В тушении приняли участие 13 человек и пять единиц техники.

Погибших и пострадавших в обоих случаях нет.