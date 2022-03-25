Экс-замглавы новосибирского Минтранса осудят за крупную растрату

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд в отношении бывшего замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого и экс-начальник теруправления автодорог Михаила Чуманова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ставицкому вменяют растрату в особо крупном размере, а Чуманову, помимо растраты, также мошенничество с использованием служебного положения и получение взяток в значительном и особо крупном размерах.

По версии следователей, в июле-ноябре 2020 года Чуманов за покровительтсво получил от представителей строительных и автодорожных компаний деньги и асфальтирование придомового участка своих родственников на сумму свыше 5 млн рублей.

Кроме того, с октября 2019 года по март 2021-го должностные лица похитили бюджетные средства, заключив с теруправлением дорог фиктивный договор аренды люксового внедорожника, принадлежащего Ставицкому. Ущерб от этих действий превысил 1,5 млн рублей.