Установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Чёрном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передаёт ТАСС.

«Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Чёрного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что с учётом преобладания поверхностных течений южного направления допускается возможность дрейфа мин в пролив Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

В ЦОС ФСБ резюмировали, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова показали «полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями».