Губернатор опубликовал видео сгоревшей части жилого дома в Ейске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал во «ВКонтакте» видео, на котором пожарные тушат секцию многоэтажного жилого дома в Ейске, где упал самолёт Су-34.

«Пожар на завершающей стадии тушения. После чего сможем оценить масштабы повреждений», — отметил глава региона.

В жилом доме проживает примерно 600 человек. По последним данным, четверо погибли и 25 пострадали, ещё шестеро не выходят на связь и считаются пропавшими без вести.

Пять гостиниц и пансионатов подготовлены для размещения жителей пострадавшего дома. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена — возгорание удалось локализовать.

В Минобороны заявили, что военный самолёт вечером 17 октября потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Судя по докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте.