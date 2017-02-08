Командира батальона "Сомали" Гиви убили в Донецке

Фото: donpress.com

Участник народного ополчения, командир подразделения "Сомали"Михаил Толстых, более известный по позывному Гиви, убит в Донецке.

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Вопрос дня Что известно о лидере армии ополченцев Мотороле, убитом в Донецке?

Как передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей, Толстых скончался в результате теракта.

В сообщении о смерти Гиви говорится, что теракт был совершен в 06:12. Случившееся называется "продолжением террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса".

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На месте теракта работают следователи. Информация уточняется.

Отметим, что не так давно, 16 октября прошлого года, в результате теракта в Донецке погиб еще один известный ополченец Арсен Павлов (позывной Моторола).