Командира батальона "Сомали" Гиви убили в Донецке
Михаил Толстых погиб в результате теракта
8 февраля 2017, 13:59
Фото: donpress.com
Участник народного ополчения, командир подразделения "Сомали"Михаил Толстых, более известный по позывному Гиви, убит в Донецке.
Как передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей, Толстых скончался в результате теракта.
В сообщении о смерти Гиви говорится, что теракт был совершен в 06:12. Случившееся называется "продолжением террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса".
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На месте теракта работают следователи. Информация уточняется.
Отметим, что не так давно, 16 октября прошлого года, в результате теракта в Донецке погиб еще один известный ополченец Арсен Павлов (позывной Моторола).
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