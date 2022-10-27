Легковушка врезалась в забор в результате ДТП в алтайском городе
На дороге столкнулись два автомобиля
27 октября 2022, 14:33, Никита Черников
В городе Рубцовске Алтайского края произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Рубцовск» в четверг, 27 октября.
По информации очевидцев, происшествие случилось на пересечении улицы Заводской и переулка Базарного. На опубликованных кадрах можно заметить, что иномарка в результате столкновения наехала на забор.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.
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