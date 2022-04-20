Массовое ДТП с пострадавшими произошло на парковке барнаульского ТЦ Galaxy

Массовая авария произошла на парковке ТЦ Galaxy в Барнауле. Как сообщает паблик «В курсе 22», очевидцы рассказали, что в инциденте есть пострадавшие.

По словам свидетеля происшествия, водитель за рулём Hyundai Solaris с опознавательными знаками такси сначала столкнулся с Mercedes-Benz на дороге, а после «собрал» ещё три припаркованные иномарки.

Подробности уточняются. На месте работают сотрудники полиции и медики.