Массовое ДТП с пострадавшими произошло на парковке барнаульского ТЦ Galaxy
Водитель за рулём Hyundai Solaris с опознавательными знаками такси сначала столкнулся с Mercedes-Benz на дороге, а после «собрал» ещё три припаркованные иномарки
20 апреля 2022, 22:18
Массовая авария произошла на парковке ТЦ Galaxy в Барнауле. Как сообщает паблик «В курсе 22», очевидцы рассказали, что в инциденте есть пострадавшие.
По словам свидетеля происшествия, водитель за рулём Hyundai Solaris с опознавательными знаками такси сначала столкнулся с Mercedes-Benz на дороге, а после «собрал» ещё три припаркованные иномарки.
Подробности уточняются. На месте работают сотрудники полиции и медики.
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