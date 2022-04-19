Молодой барнаулец с четвёртой попытки угнал автомобиль

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем и трёх попытках угона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сначала к правоохранителям обратились трое автовладельцев — они обнаружили разбитые стёкла, вырванные провода зажигания и беспорядок в салонах своих машин. Позже в полицию об угоне отечественного авто заявила женщина. Благодаря записям с камер видеонаблюдения стражи порядка выяснили, что во всех случаях действовал один и тот же человек.

Угнанную машину полицейские нашли возле одного из домов по улице Лазурной. Задержать удалось и подозреваемого — им оказался 22-летний местный житель. По его словам, он был пьян и решил угнать машину, чтобы доехать до хостела.

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Выяснилось, что парень ранее уже был судим за угон автомобиля. Кроме того, на момент задержания он был в федеральном розыске по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемого заключили под стражу, а также завели в отношении него уголовные дела.

Ранее в Мамонтовском районе Алтайского края пьяный подросток угнал у деда машину, чтобы покататься с приятелем по селу. Теперь молодые люди ждут суда.