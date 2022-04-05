На Алтае будут судить двух несовершеннолетних автоугонщиков

В Алтайском крае перед судом предстанут двое несовершеннолетних жителей Камня-на-Оби по обвинению в угонах автомобилей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Октябрьской ночью 2021 года двое подростков — 16-ти и 17-летнего возраста — на территории одного из заводов города угнали УАЗ-220695, покатались на нём по Каменскому району, а затем пригнали машину обратно.

Во время расследования правоохранители также доказали причастность юношей к угону ещё одного транспортного средства.

Обвиняемые признали вину. Уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), совершённое группой лиц по предварительному сговор» передали в суд, а органам системы профилактики внесли представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.