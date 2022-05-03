На Алтае рецидивист обчистил дом своей соседки и вынес оттуда вещи на сумму более 160 тысяч рублей

Неоднократно судимый мужчина обворовал дом жительницы в одном из сёл Чарышского района. Об этом рассказали в региональном МВД.

Женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестный вынес из её дома электроинструменты, продукты питания и бытовую технику на сумму 164 тысячи рублей. По предварительным данным, чтобы попасть в жилище, он взломал пластиковое окно.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили личность подозреваемого. Им оказался рецидивист 1981 года рождения. Своей вины мужчина отрицать не стал.

Задержанный рассказал, что соседей долгое время не было дома, что и подвигло его на совершение преступления.

Ранее сообщалось, что в Барнауле под суд пойдут два брата, которые «отжали» телефоны у подростков.