На Алтае у девушки, которую в больнице лечили от «газов», произошел разрыв яичника

В паблике «В курсе 22» рассказали, как 18-летняя девушка чуть не погибла после приема в районной больнице в селе Поспелиха.

9 июля жительницу села госпитализировали с острой болью и потерей сознания.

«Врач сделал вывод, что у девушки „газы“. Назначили обезболивающие и сказали ждать до утра. На просьбу дать направление в горбольницу Рубцовска, родственники получили отказ. Не была осмотрена даже хирургом. Якобы хирург спит и вызывать его никто не будет. Девушке было сделано одно обезболивающие и на этом помощь медиков закончилась», — говорится в сообщении.

Утром 10 июля состояние девушки ухудшилось. Медики решили отправить ее в Рубцовск, где после обследования экстренно госпитализировали и сделали операцию.

«По уточненной информации, у девушки произошел разрыв яичника. Родственники намерены обращаться с жалобой на больницу в прокуратуру», — отметили в паблике.

Также уточнили, что Минздрав Алтайского края проводит проверку по информации родственников.