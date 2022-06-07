На Алтае вандалы-садоводы разорили только что высаженную клумбу на площади

6 июня сотрудникам бийского «Зеленстроя» пришлось во второй раз высаживать цветы на клумбу, что находится на площади 9 Января, сообщает biwork.ru.

Первый раз цветы там посадили 3 июня: петуньи, бархатцы и виолы. Но за несколько ночей клумба сильно поредела, такое случается и на других городских цветниках. По словам зеленстроевцев, потом эта рассада появляется у подъездов или на дачах ночных воришек.

В минувший понедельник озеленители восстановили на площади 9 Января то, что растащили алчные любители цветов. Впереди посадки в других знаковых местах города.

Напомним, что накануне на Алтае в суд передали дело банды новогодних лесорубов, напиливших в ноябре 2021 года молодых пихт почти на 19 млн рублей.