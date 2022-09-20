На Алтае ветврача подозревают в получении взятки от производителя колбасы

На Алтае ветеринарного врача подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в региональном СК.

Дело возбудили в отношении ведущего ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Бийску и Бийскому району».

Следователи считают, что в период с 2018 по 2020 год специалист получил более 158 тысяч рублей от производителя колбасы.

«Взятка предназначалась за решение вопросов о допуске сырья к пищевой переработке без проведения ветеринарных исследований, а также за оказание покровительства при осуществлении ветеринарного контроля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что преступление раскрыли сотрудники ФСБ.