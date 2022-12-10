На Алтае водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Мужчину госпитализировали

34-летний житель Алтайского края на Toyota Carina не выбрал безопасную скорость и улетел в кювет, где врезался в скалу. Водителя госпитализировали.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, ДТП случилось 8 декабря около 14:20 в Майминском районе. Мужчина ехал со стороны Манжерока в направлении Чемала.

«В результате ДТП водитель с полученными травмами был госпитализирован в республиканскую больницу, где у него была взята кровь на алкоголь», — рассказали в полиции, отметив, что по факту аварии назначена проверка.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай погибли семь пешеходов в результате наездов с начала 2022 года.