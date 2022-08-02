Недостроенное здание загорелось в центре Барнаула
Из строения на проспекте Красноармейском валит черный дым
2 августа 2022, 21:43
Пожар произошел в строящемся здании возле бизнес-центра «Идеал» на проспекте Красноармейском в Барнауле. Как сообщает паблик «Барнаул 22», из здания валит сильный дым.
Подробности происшествия и его причины уточняются.
Напомним, что в ночь на 2 августа в селе Озерки произошел пожар, в результате которого погибли три человека, среди них две девочки — четырёх и семи лет.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и криминалистическую экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
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