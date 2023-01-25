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Покалеченную лошадь не могут забрать с поля на Алтае, где она уже неделю мёрзнет

Хозяин лошади не объявился, поэтому забрать нельзя – могут обвинить в краже

25 января 2023, 14:29, ИА Амител

Лошадь с открытым переломом ноги нельзя забрать с поля, на котором она находится уже неделю, сообщают "Вести Алтай".

Напомним, лошадь пострадала в результате ДТП. Жители села Краснощёково привезли ей сена и овса, а также пытаются найти хозяина.

"Посторонние не могут увезти лошадь с поля, так как за это могут обвинить в краже, хотя местный глава даже выделил автомобиль для спасательной операции. В итоге местный фермер предложил "на время приютить" лошадь в своём хозяйстве, чтобы элементарно показать ветеринару, покормить и согреть", – говорится в сообщении.

В редакцию amic.ru обратилась юрист и правозащитница Татьяна Малютина, которая готова оказать помощь в написании процессуальных обращений и жалоб с целью скорейшего оказания помощи пострадавшему животному.

 

Комментарии 11

  • капец какой-то. хозяин найдется когда животное вылечат, сволота
    25 января, Гость   Ответить
  • Ну что за детский сад. Хозяин не заботится о своем раненом и погибающем животном. Выдвигайте обвинение о жестоком обращении с животным и конфискуйте его.
    25 января, Гость   Ответить
  • Может, хозяин в больнице. Может, мобилизован. Может, лошадь украли в другом регионе. Причин может быть множество, заранее сволотой не стоит клеймить. А животное спасать надо. Сначала отогреть и откормить, а потом решать вопросы собсвенности
    25 января, Гость   Ответить
  • По-любому, надо спасать животное. Если хозяин объявится, пусть компенсирует услуги ветврача.
    25 января, Гость   Ответить
  • Как деградировало общество. На простые вопросы - СОЗВА ПАРЛАМЕНТ!!! Караул.
    25 января, Гость   Ответить
  • Хозя коняжки просто очкует объявится, по причине возможного возмещения вреда автовладельцу с которым столкнулась лошадь! Ибо бродящая в полях и дорогах живность, за неё отвечает хозя и обязан возместить вред за причиненный ею ущерб.
    25 января, Гость   Ответить
  • И в чем вообще вопрос, кража это тайное хищение! Забрали с поля лошадь, и подали объявление в рай или краевую газету о находке, с попутным информированием рай. администрации и полиции. Это как с потерянным кошельком и открытым владением.
    25 января, Гость   Ответить
  • да не выдумывайте! Лошадь находится в чистом поле, одна, причем этот факт публично зафиксирован через СМИ. Значит, потеряшка. К тому же нуждается в срочной помощи. Объявления о находке сделаны - но хозяин не объявился. Так что любой сейчас может забрать животное себе, заявив о находке и продолжив размещать объявления о поиске хозяина в СМИ, соцсетях и прочих публичных местах. Если через полгода хозяин не объявится - можете оставить себе. Собственно, все. И не нужно доводить толкование закона до маразма.
    25 января, Гость   Ответить
  • Спешите делать добро! Еще есть время...
    25 января, Гость   Ответить
  • Крупные копытные, тем более лошади, посте такого перелома конечной, как у этой лошади - не выживают. В данном случае спасательная операция не даст результата, животное будет погибать долго и мучительно. Вряд ли возможно излечить такой перелом, как видно на фото.
    25 января, Гость   Ответить
  • че завеньгали Лошадь забрать Хозяина если появится оштрафовать а потом дать в морду
    25 января, Гость   Ответить
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