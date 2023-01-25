Покалеченную лошадь не могут забрать с поля на Алтае, где она уже неделю мёрзнет

Хозяин лошади не объявился, поэтому забрать нельзя – могут обвинить в краже

25 января 2023, 14:29, ИА Амител

Лошадь с открытым переломом ноги нельзя забрать с поля, на котором она находится уже неделю, сообщают "Вести Алтай".

Напомним, лошадь пострадала в результате ДТП. Жители села Краснощёково привезли ей сена и овса, а также пытаются найти хозяина.

"Посторонние не могут увезти лошадь с поля, так как за это могут обвинить в краже, хотя местный глава даже выделил автомобиль для спасательной операции. В итоге местный фермер предложил "на время приютить" лошадь в своём хозяйстве, чтобы элементарно показать ветеринару, покормить и согреть", – говорится в сообщении.

В редакцию amic.ru обратилась юрист и правозащитница Татьяна Малютина, которая готова оказать помощь в написании процессуальных обращений и жалоб с целью скорейшего оказания помощи пострадавшему животному.