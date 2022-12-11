Полицейские в Алтайском крае задержали похитителей берез
Сельчане распиливали деревья на чурки и перевозили их на ферму
11 декабря 2022, 13:22, Илья Звягинцев
Сотрудники полиции в Родинском районе задержали двух мужчин 1983 и 1984 годов рождения, подозреваемых в хищении берез. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
«По предварительной информации, двое товарищей в пяти километрах от села Степной Кучук в лесном массиве, не оформляя соответствующих разрешительных документов, спилили 24 сырорастущих березы. Ущерб от их действий составил более 180 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Мужчины распиливали стволы на чурки и перевозили их на ферму. Полицейским задержанные рассказали о том, что собирались таким способом заработать.
У сельчан изъяли две бензопилы, шесть спилов, а также автомобиль ГАЗ-5201.
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