Полицейские в Алтайском крае задержали похитителей берез

Сотрудники полиции в Родинском районе задержали двух мужчин 1983 и 1984 годов рождения, подозреваемых в хищении берез. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«По предварительной информации, двое товарищей в пяти километрах от села Степной Кучук в лесном массиве, не оформляя соответствующих разрешительных документов, спилили 24 сырорастущих березы. Ущерб от их действий составил более 180 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Мужчины распиливали стволы на чурки и перевозили их на ферму. Полицейским задержанные рассказали о том, что собирались таким способом заработать.

У сельчан изъяли две бензопилы, шесть спилов, а также автомобиль ГАЗ-5201.