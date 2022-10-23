Потолок рухнул в многоквартирном доме под Бийском

В селе Лесном под Бийском в аварийной двухэтажке обвалился потолок. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Инцидент произошёл ночью. В одной из комнат потолок обвалился вниз, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Хозяйка квартиры отметила, что во время ликвидации последствий из комнаты вынесли около 50 мешков мусора.

Здание, которое построили в 1953 году, давно стоит в очереди на капитальный ремонт, но до сих пор его не ремонтировали.

После случившегося люди забили тревогу. Они опасаются, что при следующем обрушении кто-нибудь может пострадать.

При этом, по словам собственников, коммунальщики валят ответственность за случившееся на них.