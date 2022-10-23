Потолок рухнул в многоквартирном доме под Бийском
Здание, которое построили в 1953 году, давно стоит в очереди на капитальный ремонт
23 октября 2022, 07:45, Илья Звягинцев
В селе Лесном под Бийском в аварийной двухэтажке обвалился потолок. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Инцидент произошёл ночью. В одной из комнат потолок обвалился вниз, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Хозяйка квартиры отметила, что во время ликвидации последствий из комнаты вынесли около 50 мешков мусора.
Здание, которое построили в 1953 году, давно стоит в очереди на капитальный ремонт, но до сих пор его не ремонтировали.
После случившегося люди забили тревогу. Они опасаются, что при следующем обрушении кто-нибудь может пострадать.
При этом, по словам собственников, коммунальщики валят ответственность за случившееся на них.
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