Появилось видео, как на Алтае вытаскивали из болота 78-летнего грибника

В Алтайском крае спасли 78-летнего мужчину, который ушёл в лес за грибами и пропал почти на сутки, сообщает «Поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Обстоятельства пропажи сразу предполагали непростой поиск. Лес и очень много болотистых мест. И самое плохое, что совсем нет связи», — рассказали волонтёры.

Заявка на поиск поступила в 10 часов утра, уже в полдень развернули штаб, и лишь среди ночи удалось найти пропавшего. Потребовалась эвакуация, поскольку группа находилась вместе с дедушкой в болоте.