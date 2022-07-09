Пожар произошел на шиномонтажке в Камне-на-Оби после удара молнии

В Камне-на-Оби произошёл пожар на шиномонтажке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Каменских известий».

Возгорание произошло на улице Каменской. По информации очевидцев, после удара молнии здесь загорелись автомобильные шины.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что вечером 8 июля в Камне-на-Оби прошёл град. Также ледяной дождь обрушился на Горняк.