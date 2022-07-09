Пожар произошел на шиномонтажке в Камне-на-Оби после удара молнии
По сообщению очевидцев, загорелись шины
9 июля 2022, 14:45
В Камне-на-Оби произошёл пожар на шиномонтажке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Каменских известий».
Возгорание произошло на улице Каменской. По информации очевидцев, после удара молнии здесь загорелись автомобильные шины.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что вечером 8 июля в Камне-на-Оби прошёл град. Также ледяной дождь обрушился на Горняк.
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