Пожар произошел на шиномонтажке в Камне-на-Оби после удара молнии

По сообщению очевидцев, загорелись шины

9 июля 2022, 14:45

В Камне-на-Оби произошёл пожар на шиномонтажке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Каменских известий».

Возгорание произошло на улице Каменской. По информации очевидцев, после удара молнии здесь загорелись автомобильные шины.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что вечером 8 июля в Камне-на-Оби прошёл град. Также ледяной дождь обрушился на Горняк.

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