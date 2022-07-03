Президент Узбекистана ввел режим ЧП на территории автономии Каракалпакстан
Въезд и выезд из Каракалпакстана ограничат, все массовые мероприятия запретят
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим ЧП на территории автономии Каракалпакстан. Об этом сообщает РИА Новости.
«На период действия режима ЧП на территории республики Каракалпакстан вводится комендантский час с 21:00 до 7:00», — предупреждают жителей местные СМИ.
Въезд и выезд из Каракалпакстана ограничат, все массовые мероприятия запретят. К поддержанию режима привлекут средства Министерства обороны. Власти усилят охрану особо значимых объектов.
Автономная Республика Каракалпакстан с населением около двух миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40 процентов ее территории.
Протесты здесь вспыхнули из-за вносимых поправок в конституцию страны. Жители Каракалпакстана выступили против того, чтобы у автономии отняли возможность выхода из состава Узбекистана.
По мнению властей страны, изменения в конституцию были «неправильно истолкованы».