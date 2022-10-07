Признал вину и извинился: суд вынес приговор совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

Центральный районный суд Кемерова приговорил совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки при реконструкции торгового центра. Как сообщает РИА Новости, выступая с последним словом, он попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед близкими погибших.

По данным следствия, в 2013-2014 годах он через посредника дал взятку в размере 7 млн рублей главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой, чтобы начать работы без разрешения на строительство и с нарушением утверждённого проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения.

Сначала адвокат обвиняемого заявлял, что Вишневский не признаёт свою вину, поскольку был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Позднее он признал вину и гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа.

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Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Большинство погибших оказались заперты в кинотеатре и задохнулись от дыма, не дождавшись помощи.

Следователи возбудили несколько уголовных дел, всего по ним арестованы 15 человек. Среди них были собственники и управляющие зданием, охранник, экс-руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня.