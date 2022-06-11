Барнаульцы пожаловались на проблемную парковку у Нового рынка

Жители Барнаула рассказали о водителях, которые нарушают правила стоянки на улице Пионеров возле Нового рынка. Об этом сообщает Barnaul 22.

По словам горожан, некоторые автомобилисты не умеют парковаться, и в результате их машины частично перегораживают проезжую часть и мешают движению транспорта.

«Задница всего одна, а проблем много у других», — пожаловались они.

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Общество Власти Барнаула пошли навстречу кофейне в центре города и пустили некоторых гостей на парковку

Напомним, что ранее городские власти пошли навстречу барнаульской кофейне «Йель» и открыли некоторым гостям заведения путь на парковку через выделенную полосу. В ГИБДД бизнесменам напомнили, что грузовой транспорт мог проезжать через выделенную полосу для разгрузки, но только при наличии определённых документов.