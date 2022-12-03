На Алтае пьяная автоледи врезалась в припаркованную машину и попала в больницу

Женщина пострадала в результате ДТП в селе Турочак Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 1 декабря около 19:05. По данным полиции, 38-летняя местная жительница во время движения на Honda Civic нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части, не учла боковой интервал и допустила наезд на припаркованный на обочине Lada Largus.

«В результате ДТП женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в Турочакскую районную больницу. В ходе разбирательства было установлено, что сельчанка села за руль автомобиля с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась», — рассказали в ведомстве.

В отношении сельчанки составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и вынесли постановление по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.