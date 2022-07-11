Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае

Человек пострадал при опрокидывании автомобиля в Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 9 июля около 16:00 в Усть-Коксинском районе.

28-летний пьяный водитель ехал на Toyota Platz со стороны села Талда в сторону села Сугаш, но по пути не справился с управлением и съехал с трассы, где автомобиль перевернулся.

«В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Усть-Коксинскую районную больницу. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

В отношении сельчанина в итоге составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.