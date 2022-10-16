Пятерых детей эвакуировали из пожара на Алтае
Для тушения пожара использовали девять единиц техники и 30 человек
16 октября 2022, 10:10, Илья Звягинцев
Пожар в частном доме произошел в Горно-Алтайске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 5:53 утра 16 октября. Пожарные эвакуировали из горящего здания троих взрослых и пятерых детей. 44-летняя женщина пострадала пострадала от «опасных факторов».
«В ликвидации задействовано 9 единиц техники, 30 человек, от МЧС России 6 пожарных автомобилей 23 человека личного состава», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Якутской произошёл пожар в частном жилом доме. В тушении возгорания участвовали пять единиц техники и 24 человека.
Комментарии
Новости партнеров