Пятерых детей эвакуировали из пожара на Алтае

Пожар в частном доме произошел в Горно-Алтайске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 5:53 утра 16 октября. Пожарные эвакуировали из горящего здания троих взрослых и пятерых детей. 44-летняя женщина пострадала пострадала от «опасных факторов».

«В ликвидации задействовано 9 единиц техники, 30 человек, от МЧС России 6 пожарных автомобилей 23 человека личного состава», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Якутской произошёл пожар в частном жилом доме. В тушении возгорания участвовали пять единиц техники и 24 человека.