Ревнивый барнаулец получил восемь лет колонии за убийство сожительницы

В Барнауле суд признал виновным 33-летнего горожанина в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в апреле мужчина с 46-летней возлюбленной пришли в гости к знакомому, где стали распивать спиртное. Во время застолья женщина оказывала знаки внимания хозяину, из-за чего её ухажёр приревновал.

«Вернувшись домой, мужчина стал высказывать претензии по поводу ненадлежащего поведения возлюбленной и в ходе ссоры нанес ей несколько ножевых ударов в грудную клетку. Поняв, что совершил, осуждённый попытался реанимировать женщину, однако она скончалась от полученных травм», — говорится в сообщении.

Барнаулец признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима.