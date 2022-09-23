Режиссер Краснопольский скончался на 90-м году жизни
За свою карьеру совместно с Валерием Усковым он снял множество фильмов и телевизионных сериалов — «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таёжный десант»
Режиссёр Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, режиссёра игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», — заявили в организации.
Напомним, что Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял множество фильмов и телевизионных сериалов — «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таёжный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Ночные забавы», «Ермак», «Нина», «Сыщики», «Две судьбы», «Провинциалы» и другие.
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, награждён рядом орденов.