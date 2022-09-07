Сбросил старые рога: в Барнауле у трамвая на ходу отвалился токоприемник
Инцидент произошел на пересечении улиц Советской Армии и Коммунаров
7 сентября 2022, 20:16
Штанговый токоприемник отвалился у трамвайного вагона на ходу. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», происшествие случилось на пересечении улиц Советской Армии и Коммунаров.
Напомним, что в июле трамвай наехал на пешехода на улицей Антона Петрова ближе к пересечению с улицей Малахова в Барнауле.
Движение вагонов было временно заблокировано. Изъять мужчину из-под колес удалось не поднимая вагон.
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