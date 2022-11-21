Шесть человек погибли во время пожара на цветочном складе в центре Москвы

Шесть человек погибли, ещё один пострадал во время пожара на цветочном складе в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Информация о возгорании по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18, поступила спасателям 20 ноября в 14:57 мск. В 23:55 огонь потушили. Пройденная пламенем площадь составила 2,5 тыс. кв. м.

В СК заявили, что пожар произошёл в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следствием установлено, что днём 20 ноября 2022 года в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений общей площадью 2500 кв. м., расположенных в Москве», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Также в СК добавили, что после тушения на месте пожара обнаружены тела неустановленных лиц. Количество пострадавших уточняется. Обстоятельства, причины и условия случившегося устанавливаются.