Силовики задержали завербованного Украиной подростка-террориста в Ростовской области

Ростовские силовики поймали завербованного украинскими националистами подростка-террориста. Об cообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Так, несовершеннолетний планировал совершить теракты в школах. Ранее он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) — по их заданию он вербовал молодых людей в украинские нацбатальоны. Кроме того, его задачей был поиск в сети школьников, готовых устроить теракты в учебных заведениях.

Всего задержанный завербовал около 800 человек. Также силовикам подросток пояснил, что обладает информацией о готовившихся в начале года терактах в школах Татарстана и Перми. Предполагается, что подросток приехал в Россию под видом беженца.