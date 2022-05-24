Силовики задержали завербованного Украиной подростка-террориста в Ростовской области
Несовершеннолетний планировал устроить теракты в школах и вербовал людей в нацбатальоны — всего ему удалось «нанять» около 800 человек
Ростовские силовики поймали завербованного украинскими националистами подростка-террориста. Об cообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Так, несовершеннолетний планировал совершить теракты в школах. Ранее он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) — по их заданию он вербовал молодых людей в украинские нацбатальоны. Кроме того, его задачей был поиск в сети школьников, готовых устроить теракты в учебных заведениях.
Всего задержанный завербовал около 800 человек. Также силовикам подросток пояснил, что обладает информацией о готовившихся в начале года терактах в школах Татарстана и Перми. Предполагается, что подросток приехал в Россию под видом беженца.