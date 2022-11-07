Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае установится снежный покров

По многолетним нормам он ожидается в первой декаде ноября, но в этом году последний месяц осени будет теплее

7 ноября 2022, 20:18

Снежный покров в Алтайском крае установится в конце первой или начале второй декады ноября. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на главу отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмилу Сырых.

По ее словам, снег должен лечь в Алтайском крае в течение ближайших пяти дней. При этом снежный покров может установиться по всему региону не единовременно — где-то он может быть временным, а в каких-то сразу станет постоянным.

Отметим, что по многолетним нормам снег в Алтайском крае ложится в первой декаде ноября. При этом в этом году ожидается, что последний месяц осени в регионе будет теплее, чем обычно.

Снег ляжет гораздо раньше. Синоптики уточнили, когда на Алтае установится постоянный снежный покров

Снег ляжет гораздо раньше. Синоптики уточнили, когда на Алтае установится постоянный снежный покров

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