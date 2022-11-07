Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае установится снежный покров

Снежный покров в Алтайском крае установится в конце первой или начале второй декады ноября. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на главу отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмилу Сырых.

По ее словам, снег должен лечь в Алтайском крае в течение ближайших пяти дней. При этом снежный покров может установиться по всему региону не единовременно — где-то он может быть временным, а в каких-то сразу станет постоянным.

Отметим, что по многолетним нормам снег в Алтайском крае ложится в первой декаде ноября. При этом в этом году ожидается, что последний месяц осени в регионе будет теплее, чем обычно.