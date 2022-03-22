Следком начал проверку из-за гибели мужчины под поездом в Алтайском крае

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования 38-летнего жителя Шипуновского района на железнодорожной дороге. Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 21 марта 2022 года в селе Шипуново на железнодорожных путях электровозом травмирован мужчина.

Принятые машинистом меры экстренного реагирования не позволили избежать наезда. 38-летний потерпевший от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.