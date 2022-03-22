Следком начал проверку из-за гибели мужчины под поездом в Алтайском крае
Принятые машинистом меры экстренного реагирования не позволили избежать наезда
Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования 38-летнего жителя Шипуновского района на железнодорожной дороге. Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 21 марта 2022 года в селе Шипуново на железнодорожных путях электровозом травмирован мужчина.
Принятые машинистом меры экстренного реагирования не позволили избежать наезда. 38-летний потерпевший от полученных травм скончался на месте.
В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.