Следователи возбудили уголовное дело в отношении управленцев «Бирюзовой Катуни»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющих особой экономической турзоной «Бирюзовая Катунь». Об этом сообщает «Банкфакс».

Прокурор Алтайского края Антон Герман в ходе совещания с участием заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина рассказал о том, что следственные органы после проверки направили материалы по двум эпизодам возможных преступлений. Он добавил, что в отношении управляющих «Бирюзовой Катунью» возбудили уголовное дело.

Предполагается, что их действия могут попадать под ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Второй эпизод может быть связан с действиями подрядчиков. По этому эпизоду решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.