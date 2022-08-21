СМИ: в Подмосковье взорвали джип дочери Александра Дугина
По информации Telegram-канала «112», девушка якобы погибла
21 августа 2022, 09:08
В Подмосковье взорвали автомобиль Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Land Cruiser Prado взорвали в районе посёлка Большие Вяземы. По информации издания, владелица машины якобы скончалась.
После взрыва транспортное средство въехало в ограждение.
Напомним, что 20 августа Кузьминский суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения бывшему главному внештатному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну. Его обвиняют в мошенничестве на 20 млн рублей
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