СМИ: в Подмосковье взорвали джип дочери Александра Дугина

В Подмосковье взорвали автомобиль Дарьи Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Land Cruiser Prado взорвали в районе посёлка Большие Вяземы. По информации издания, владелица машины якобы скончалась.

После взрыва транспортное средство въехало в ограждение.

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Происшествия Следствие попросило суд отправить Евгения Брюна под домашний арест

Напомним, что 20 августа Кузьминский суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения бывшему главному внештатному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну. Его обвиняют в мошенничестве на 20 млн рублей