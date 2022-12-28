СМИ: в Турции россиянам перестали давать вид на жительство
Получившим отказ в получении ВНЖ дают десять дней на выезд из страны
28 декабря 2022, 09:45, Никита Черников
У переехавших в Турцию россиян начали возникать проблемы с получением вида на жительство через аренду квартиры. Массовые отказы в получении документа якобы были мотивированы указом о прекращении выдачи ВНЖ гражданам РФ, пишет «Взгляд» со ссылкой на жалобы пользователей в соцсетях.
Как отмечается, после получения отказа человеку дают десять дней на выезд из страны — даже несмотря на полугодовую аренду квартиры и страховку.
Оказавшиеся в подобной ситуации могут покинуть Турцию, а затем снова приехать и купить здесь жильё, чтобы получить ВНЖ, отмечает автор одной из публикаций. Однако нет гарантий, что власти не передумают и в этом случае.
Ранее депутат Госдумы Николай Брыкин предложил признать иноагентами тех, кто уехал из России после начала СВО.
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