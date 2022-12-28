СМИ: в Турции россиянам перестали давать вид на жительство

Получившим отказ в получении ВНЖ дают десять дней на выезд из страны

28 декабря 2022, 09:45, Никита Черников

Фото: unsplash.com

У переехавших в Турцию россиян начали возникать проблемы с получением вида на жительство через аренду квартиры. Массовые отказы в получении документа якобы были мотивированы указом о прекращении выдачи ВНЖ гражданам РФ, пишет «Взгляд» со ссылкой на жалобы пользователей в соцсетях.

Как отмечается, после получения отказа человеку дают десять дней на выезд из страны — даже несмотря на полугодовую аренду квартиры и страховку.

Оказавшиеся в подобной ситуации могут покинуть Турцию, а затем снова приехать и купить здесь жильё, чтобы получить ВНЖ, отмечает автор одной из публикаций. Однако нет гарантий, что власти не передумают и в этом случае.

Ранее депутат Госдумы Николай Брыкин предложил признать иноагентами тех, кто уехал из России после начала СВО.