Сотрудники Росгвардии помогли потушить пожар в алтайском селе
Патрульные увидели огонь, вызвали пожарных и подручными средствами замедлили распространение огня
Сотрудники Росгвардии помогли потушить пожар в Топчихе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Патрульные увидели возгорание на окраине села, вызвали пожарных и поехали к месту, где распространялся огонь.
«Прибыв к месту ЧП, росгвардейцы увидели, что пожилая женщина в одиночку пытается потушить сильное возгорание сухой травы в огороде. Языки пламени быстро распространялись, стремительно приближаясь к дому и хозяйственным постройкам», — рассказали в Росгвардии.
Сотрудники оставили автомобиль на безопасном расстоянии, после чего замедлили распространение огня при помощи штатного огнетушителя и шланга. Алексей Игнатьев и Юрий Фёдоров локализовали очаг возгорания, а прибывшие на место пожарные потушили огонь.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Малахова сгорела квартира. Людей в помещении в момент пожара не было.