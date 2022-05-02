Сотрудники Росгвардии помогли потушить пожар в алтайском селе

Сотрудники Росгвардии помогли потушить пожар в Топчихе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Патрульные увидели возгорание на окраине села, вызвали пожарных и поехали к месту, где распространялся огонь.

«Прибыв к месту ЧП, росгвардейцы увидели, что пожилая женщина в одиночку пытается потушить сильное возгорание сухой травы в огороде. Языки пламени быстро распространялись, стремительно приближаясь к дому и хозяйственным постройкам», — рассказали в Росгвардии.

Сотрудники оставили автомобиль на безопасном расстоянии, после чего замедлили распространение огня при помощи штатного огнетушителя и шланга. Алексей Игнатьев и Юрий Фёдоров локализовали очаг возгорания, а прибывшие на место пожарные потушили огонь.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Малахова сгорела квартира. Людей в помещении в момент пожара не было.