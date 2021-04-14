Туристка разбилась насмерть на "плюшке" в Шерегеше

Следственный комитет Кемеровской области проводит проверку по факту гибели 51-летней жительницы Новосибирска. Женщина каталась на сноутюбинге.

По предварительной версии, женщина со знакомым пошли кататься на гору Зелёную. Мужчина взял для спутницы "ватрушку" напрокат.

"Женщина стала спускаться со склона по не оборудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял её из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки", – сообщает пресс-служба Следкома.

Пострадавшую передали медикам, однако она скончалась в больнице. Следователи выясняют причину смерти.

Напомним, в феврале сноубордист из Москвы разбился на горе Северный Мустанг в Шерегеше. Мужчина набрал высокую скорость и врезался в выступающий из снега камень. От полученной травмы москвич скончался на месте.