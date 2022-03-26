Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс

Барабанщик американской группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тейлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьёй», — поделились участники группы.

Причина смерти не уточняется. Коллеги умершего также попросили с уважением отнестись к семье Хокинса и не беспокоить их.

Foo Fighters были образованы в 1994 году Дэйвом Гролом, который до этого был барабанщиком группы Nirvana. Тейлор Хокинс присоединился к Foo Fighters в 1997 году и с тех пор был бессменным членом коллектива.