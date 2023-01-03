Умер известный американский гонщик Кен Блок

Он насмерть разбился в аварии со снегоходом

19 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Известный американский гонщик Кен Блок погиб в аварии. Об этом сообщили в пресс-службе его компании Hoonigan Racing Division.

Подробности случившегося не раскрываются, однако сообщается, что погиб Блок в аварии со снегоходом.

Ему было 55 лет.

«Кен был первопроходцем и иконой. И самое главное — отцом и мужем», — сказано в сообщении.

Кен Блок был не только профессиональным гонщиком, но также снимался во множестве шоу, участвовал в создании популярной серии гоночных симуляторов NFS и был основателем компании по производству обуви DC Shoes.