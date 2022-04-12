Унитаз провалился в подвал в отделении полиции Рубцовска

Унитаз провалился в подвал в рубцовском отделении полиции № 4 на улице Тракторной. Как сообщает Mash Siberia, участковый пункт расположен в аварийном жилом доме, построенном ещё в 1944 году.

После инцидента, который случился 11 апреля, глава города Дмитрий Фельдман провёл оперативное заседание, по итогам которого ввели режим повышенной готовности локального характера с границами возможной чрезвычайной ситуации по территории объекта. Также в мэрии создали рабочую группу по расселению и размещению жильцов.

В горадминистрации отметили, что дом по улице Тракторной, 22, был признан аварийным со сроком расселения в 2027 году. В здании 18 квартир, три из которых муниципальные, и три нежилых помещения.

Чиновники и УК «Лавр» с 12 апреля будут уведомлять жильцов о необходимости переехать в маневренный фонд. В случае отказа им должны посодействовать в подборе жилья по договору найма и компенсировать затраты.

Разместить граждан на новой жилплощади власти намереваются к 14 апреля.

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Напомним, 5 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому российские регионы смогут не сокращать темпы расселения аварийного жилья.