В Алтайском крае при пожаре спасли пенсионерку, которая сидела в подполе горящего дома
Женщина пыталась открытым огнём отогреть замёрзшие трубы, что и привело к возгоранию
11 декабря 2022, 15:58, Илья Звягинцев
11 декабря в селе Новообинцево Шелаболихинского района загорелся частный дом. Подробности о пожаре рассказали в региональном главке МЧС.
«На место происшествия выезжали бойцы 82 пожарно-спасательной части. На момент их прибытия в доме распространялся огонь, всё было в дыму. Прежде всего строение было проверено на наличие людей», — рассказал Александр Чернов, начальник 18 пожарно-спасательного отряда.
В подполе дома обнаружили пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выбраться наружу.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Женщина пыталась пламенем отогреть замёрзшие трубы.
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