В Алтайском крае при пожаре спасли пенсионерку, которая сидела в подполе горящего дома

11 декабря в селе Новообинцево Шелаболихинского района загорелся частный дом. Подробности о пожаре рассказали в региональном главке МЧС.

«На место происшествия выезжали бойцы 82 пожарно-спасательной части. На момент их прибытия в доме распространялся огонь, всё было в дыму. Прежде всего строение было проверено на наличие людей», — рассказал Александр Чернов, начальник 18 пожарно-спасательного отряда.

В подполе дома обнаружили пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выбраться наружу.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Женщина пыталась пламенем отогреть замёрзшие трубы.