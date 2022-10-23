В Алтайском крае охранник до смерти забил коллегу битой в День ВДВ

39-летнего жителя Бийского района Алтайского края будут судить по обвинению в убийстве знакомого, сообщили в региональном управлении СК.

Следствие установило, что 2 августа мужчина, работающий охранником на одном из местных предприятий, распивал спиртное в сторожке со своим коллегой. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в результате которой злоумышленник не меньше четырёх раз ударил напарника битой по голове.

От полученных травм 39-летний потерпевший погиб на месте.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело, возбуждённое по статье «Убийство», передали в суд.