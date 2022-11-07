В Алтайском крае осудили лидера запрещенной религиозной организации

Житель Рубцовска признан виновным в организации местного отделения запрещённого и признанного экстремистским в России религиозного движения Свидетелей Иеговы. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Алтайского края.

Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Осуществление экстремистской деятельности»). В картотеке судебного делопроизводства фамилия обвиняемого не указывается. Рубцовский городской суд приговорил его к шести годам исправительной колонии общего режима.

«Подсудимый с предъявленным обвинением не согласился, пояснил, что он придерживается высоких нравственных норм, уважает власть и уделяет внимание духовным ценностям, что не является пропагандой исключительности и превосходства», — говорится также в сообщении.