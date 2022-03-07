В Барнауле полицейские «за руку» поймали 19-летнего закладчика

В Барнауле полицейские задержали 19-летнего молодого человека с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Во время патрулирования внимание правоохранителей привлёк горожанин 2002 года рождения. Задержали его в то время, когда он делал закладки.

«При личном досмотре у подозреваемого было изъято 33 свёртка с неизвестным веществом, которые были направлены на исследование. Эксперты дали заключение о том, что это синтетическое наркотическое средство общей массой 38,5 грамма», — сказано в сообщении правоохранителей.

Также сотрудникам полиции удалось обнаружить тайники, в которых молодой человек прятал наркотики.

Задержанный пояснил, что объявление о работе он нашёл в интернете. Сейчас горожанин находится под стражей.