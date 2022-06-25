В Барнауле случился пожар на стройплощадке ЖК «Локомотив». Видео

В Барнауле в ночь на 25 июня случился пожар в строящемся ЖК «Локомотив» по адресу пр. Строителей, 18. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Согласно видео, которое предоставили очевидцы, на верхних этажах будущего комплекса полыхали строительные леса. Причины инцидента и масштаб ущерба пока неизвестны.

В сообществе Barnaul 22 горожане также поделились кадрами происходящего:

Фото: Maks PanOff

Напомним, ранним утром 23 июня в Барнауле произошёл пожар в одном из учебных корпусов АлтГТУ.